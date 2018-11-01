Історична перемога вивела ФК "Інгулець" в 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Футболісти “Інгульця” здобули історичну перемогу, здолавши представника Прем’єр-ліги “Маріуполь”, з рахунком 3:1, повідомляє УНН із посиланням на ФФУ.
Відкрив рахунок у протистоянні з елітним “Маріуполем” саме першоліговий “Інгулець”. Проте навіть після того, як м’яч удруге опинився в сітці воріт гостей, прихильники команди з Петрового не вірили, що перемога вже в кишені, адже азовці завжди славилися своїми бійцівськими якостями. Але, склалося враження, маріупольці легковажно поставилися до поєдинку з “Інгульцем”, виставивши експериментальний склад, за що й були покарані. Підопічні Сергія Лавриненка записали до свого активу історичну звитягу, здобувши вперше право виступати у чвертьфіналі.
До вашої уваги результати деяких інших баталій:
“Гірник” (Кривий Ріг) — “Львів” — 0:1;
“Калуш” — “Дніпро-1” (Дніпро) — 0:3;
“Чорноморець” (Одеса) — “Ворскла”" (Полтава) — 1:2;
“Черкащина-Академія” (Білозір’я) — “Карпати” (Львів) — 0:1.