Испанцы начали делать вино из хмеля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Испанская винодельня Cepas de la Culebra начала изготавливать вино на основе хмеля, передает УНН со ссылкой на zamoranews.com.
Сообщается, что алкогольная новинка стала результатом экспериментов испанцев в поисках напитка, который заменил бы летом обычное вино.
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Авторы идеи назвали новинку “хмельным вином”. В напитке, в зависимости от сорта вина, преобладают ароматы трав, цитрусовых или тропических фруктов, ощущается горьковатый и освежающий вкус.
Напомним, в Украине недавно презентовали новое отечественное вино Felicitas. Продукт буквально сразу удостоился награды “Открытие года”.