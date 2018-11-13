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Іспанці почали робити вино з хмелю

Іспанці почали робити вино з хмелю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Іспанська виноробня Cepas de la Culebra почала виготовляти вино на основі хмелю, передає УНН з посиланням на zamoranews.com.

Повідомляється, що алкогольна новинка стала результатом експериментів іспанців в пошуках напою, який замінив би влітку звичайне вино.

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Автори ідеї назвали новинку "хмільним вином". У напої, в залежності від сорту вина, переважають аромати трав, цитрусових або тропічних фруктів, відчувається гіркуватий і освіжаючий смак.

Нагадаємо, в Україні нещодавно презентували нове вітчизняне вино Felicitas. Продукт буквально відразу удостоївся нагороди "Відкриття року".

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