Іспанці почали робити вино з хмелю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Іспанська виноробня Cepas de la Culebra почала виготовляти вино на основі хмелю, передає УНН з посиланням на zamoranews.com.
Повідомляється, що алкогольна новинка стала результатом експериментів іспанців в пошуках напою, який замінив би влітку звичайне вино.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сухе або напівсолодке: "Коктебель" визначив винні уподобання українців
Автори ідеї назвали новинку "хмільним вином". У напої, в залежності від сорту вина, переважають аромати трав, цитрусових або тропічних фруктів, відчувається гіркуватий і освіжаючий смак.
Нагадаємо, в Україні нещодавно презентували нове вітчизняне вино Felicitas. Продукт буквально відразу удостоївся нагороди "Відкриття року".