Испанский и португальский клубы вышли в финал Юношеской лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В рамках Юношеской лиги УЕФА-2019/20 состоялись полуфинальные поединки турнира на стадионе “Коловрэ” в швейцарском Ньоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Мадридский “Реал” U-19 вышел победителем в противостоянии со сверстниками ФК “Зальцбург”. По итогам первого тайма мадридцы повели с разницей в два гола. Забивали Латас и Гутьеррес. В начале второй половины Сучич уменьшил отставание — 2:1.
В другой встрече гола Тьягу Араужу, Умару Ембало и Тьягу Данташа позволили “Бенфике” разгромить сверстников из “Аякса” — 3:0.
Примечательно, что матчи состоялись при пустых трибунах.
Кроме того отметим, финальный поединок турнира пройдет 25 августа.