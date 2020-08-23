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Испанский и португальский клубы вышли в финал Юношеской лиги УЕФА

Киев • УНН

 • 12620 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В рамках Юношеской лиги УЕФА-2019/20 состоялись полуфинальные поединки турнира на стадионе “Коловрэ” в швейцарском Ньоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Испанский и португальский клубы вышли в финал Юношеской лиги УЕФА

Мадридский “Реал” U-19 вышел победителем в противостоянии со сверстниками ФК “Зальцбург”. По итогам первого тайма мадридцы повели с разницей в два гола. Забивали Латас и Гутьеррес. В начале второй половины Сучич уменьшил отставание — 2:1.

В другой встрече гола Тьягу Араужу, Умару Ембало и Тьягу Данташа позволили “Бенфике” разгромить сверстников из “Аякса” — 3:0.

Примечательно, что матчи состоялись при пустых трибунах.

Кроме того отметим, финальный поединок турнира пройдет 25 августа.

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