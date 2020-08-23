Испанский и португальский клубы вышли в финал Юношеской лиги УЕФА

Мадридский “Реал” U-19 вышел победителем в противостоянии со сверстниками ФК “Зальцбург”. По итогам первого тайма мадридцы повели с разницей в два гола. Забивали Латас и Гутьеррес. В начале второй половины Сучич уменьшил отставание — 2:1.

В другой встрече гола Тьягу Араужу, Умару Ембало и Тьягу Данташа позволили “Бенфике” разгромить сверстников из “Аякса” — 3:0.

Примечательно, что матчи состоялись при пустых трибунах.

Кроме того отметим, финальный поединок турнира пройдет 25 августа.