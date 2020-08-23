Іспанський та португальський клуби вийшли у фінал Юнацької ліги УЄФА

Мадридський “Реал” U-19 вийшов переможцем у протистоянні з однолітками ФК “Зальцбург”. За підсумками першого тайму мадридці повели з різницею в два голи. Забивали Латаса і Гутьєррес. На початку другої половини Сучіч зменшив відставання — 2:1.

В іншій зустрічі голи Тьягу Араужу, Умару Ембало та Тьягу Данташа дозволили “Бенфіці” розгромити одноліток з “Аяксу” — 3:0.

Примітно, що матчі відбулися при порожніх трибунах.

Крім того зазначимо, фінальний поєдинок турніру пройде 25-го серпня.