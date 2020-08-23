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Іспанський та португальський клуби вийшли у фінал Юнацької ліги УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В рамках Юнацької ліги УЄФА-2019/20 відбулися півфінальні поєдинки турніру на стадіоні “Коловре” в швейцарському Ньоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Іспанський та португальський клуби вийшли у фінал Юнацької ліги УЄФА

Мадридський “Реал” U-19 вийшов переможцем у протистоянні з однолітками ФК “Зальцбург”. За підсумками першого тайму мадридці повели з різницею в два голи. Забивали Латаса і Гутьєррес. На початку другої половини Сучіч зменшив відставання — 2:1.

В іншій зустрічі голи Тьягу Араужу, Умару Ембало та Тьягу Данташа дозволили “Бенфіці” розгромити одноліток з “Аяксу” — 3:0.

Примітно, що матчі відбулися при порожніх трибунах.

Крім того зазначимо, фінальний поєдинок турніру пройде 25-го серпня.

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