Испанский рефери получил назначение на матч "Рома" - "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Испанская бригада арбитров будет обслуживать поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между римской “Ромой” и донецким “Шахтером”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Главным судьей назначен 44-летний Ундиано Мальенко. На матче с “Ромой” помогать Мальенко будут его соотечественники Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Дополнительные ассистенты — Хуан Мартинес Мунуера и Хосе Санчес. Четвертый арбитр — Рауль Кабанеро.
Отметим, что в текущем сезоне Мальенко уже обслуживал поединок с участием “Шахтера”. В октябре “оранжево-черные” одержали выездную победу над “Фейенордом” (2:1) на групповом этапе ЛЧ. Также арбитр обслуживал матч “Шахтера” с “Баварией” в 2015-м (0:0) и с “Селтиком” 2007 года (2:0).
Добавим также, Мальенко родился в Памплоне, в свободное от судейства работает социологом. В 26 лет стал самым молодым рефери испанской Ла Лиги и работал на ЧМ-2010.