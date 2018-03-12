Іспанський рефері отримав призначення на матч "Рома" – "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Іспанська бригада арбітрів буде обслуговувати поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між римською “Ромою” та донецьким “Шахтарем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Головним суддею призначений 44-річний Альберто Ундіано Мальєнко. На матчі з “Ромою” допомагати Мальєнко будуть його співвітчизники Роберто Алонсо і Хуан Юсте. Додаткові асистенти — Хуан Мартінес Мунуера і Хосе Санчес. Четвертий арбітр — Рауль Кабанеро.
Зазначимо, що у поточному сезоні Мальєнко вже обслуговував поєдинок за участю “Шахтаря”. У жовтні “помаранчево-чорні” здобули виїзну перемогу над “Фейєнордом” (2:1) на груповому етапі ЛЧ. Також арбітр обслуговував матч “Шахтаря” з “Баварію” в 2015-му (0:0) і з “Селтіком” 2007-го (2:0).
Додамо також, Мальєнко народився у Памплоні, у вільний час від суддівства працює соціологом. В 26 років став наймолодшим рефері іспанської Ла Ліги та працював на ЧС-2010.