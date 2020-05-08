Испанский нападающий назвал лучшего футболиста в истории "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Форвард "Динамо" Фран Соль назвал лучшего игрока в истории киевского клуба, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
На первое место испанец поставил Андрея Шевченко, а среди нынешних исполнителей - Виктора Цыганкова.
"За всю историю" Динамо "" Андрей Шевченко, а сейчас, думаю, Виктор Цыганков. Он очень высококлассный футболист с большим потенциалом", - рассказал испанец.
Добавим, что Соль перешел в "Динамо" в середине января прошлого года. В этом сезоне в его активе 14 поединков при 2 ассистах и голе.