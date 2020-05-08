Іспанський нападник назвав найкращого футболіста в історії "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Форвард "Динамо" Фран Соль назвав кращого гравця в історії київського клубу, передає УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
На перше місце іспанець поставив Андрія Шевченка, а серед нинішніх виконавців – Віктора Циганкова.
"За всю історію "Динамо»" Андрій Шевченко, а зараз, думаю, Віктор Циганков. Він дуже висококласний футболіст, з великим потенціалом", - розповів іспанець.
Додамо, що Соль перейшов в "Динамо" в середині січня минулого року. Цього сезону в його активі 14 поєдинків при 2 асистах та голу.