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Испанская бригада арбитров будет обслуживать матч Хорватия - Украина

Испанская бригада арбитров будет обслуживать матч Хорватия - Украина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года между национальными сборными командами Хорватии и Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Главным арбитром матча назначен 40-летний рефери из Испании Антонио Матеу Лаоса. Ассистенты арбитра - Пау Себриан Дэвис и Хавьер Агилар Родригес, резервный арбитр - Карлос Клос Гомес (все - Испания). Наблюдатель арбитража - Андреас Шлюхтер (Швейцария).

Отмечается, что М.Лаос - арбитр ФИФА с 2011-го года. До этого момента испанец в футбольных встречах с украинскими сборными не пересекался. Однако работал на клубном уровне, где получал назначения на еврокубковые поединки киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Примечательно, что М.Лаос работал на матче 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2015/2016 годов, в котором "Динамо" дома уступило английскому "Манчестер Сити" со счетом 1:3. В том же сезоне арбитру из Испании также доверили ответный матч между бельгийским "Андерлехтом" и "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы. Игра завершилась минимальной победой "горняков" - 1:0.

Добавим также, поединок Хорватия - Украина состоится 24 марта в Загребе.

Как сообщал УНН, А.Шевченко сделал окончательный выбор на игру с хорватами.

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