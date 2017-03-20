Іспанська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Хорватія – Україна

Головним арбітром матчу призначено 40-річного рефері з Іспанії Антоніо Матеу Лаоса. Асистенти арбітра – Пау Себріан Девіс та Хав’єр Агілар Родрігес, резервний арбітр – Карлос Клос Гомес (усі - Іспанія). Спостерігач арбітражу – Андреас Шлюхтер (Швейцарія).

Зазначається, що М.Лаос − арбітр ФІФА з 2011-го року. До цього моменту іспанець у футбольних зустрічах із українськими збірними не перетинався. Проте працював на клубному рівні, де отримував призначення на єврокубкові поєдинки київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".

Примітно, що М.Лаос працював на матчі 1/8 фіналу розіграшу Ліги чемпіонів сезону 2015/2016 років, в якому "Динамо" вдома поступилися англійському "Манчестер Сіті" з рахунком 1:3. Того ж сезону арбітру з Іспанії також довірили матч-відповідь між бельгійським "Андерлехтом" та "Шахтарем" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра завершилася мінімальною перемогою "гірників" - 1:0.

Додамо також, поєдинок Хорватія – Україна відбудеться 24 березня у Загребі.

Як повідомляв УНН, А.Шевченко зробив остаточний вибір на гру з хорватами.