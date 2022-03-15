Испания арестовала яхту российского олигарха Чемезова стоимостью 140 млн долларов – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Власти Испании временно арестовали яхту российского олигарха Сергея Чемезова, который возглавляет компанию "Ростех", а также является бывшим офицером КГБ, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Сегодня мы конфисковали яхту, которая принадлежит одному из главных олигархов. Мы говорим о яхте, стоимость которой по нашим оценкам составляет 140 миллионов долларов. Будет больше", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Детали
Как отметили, пришвартованная в Барселоне яхта имеет длину 85 метров и стоит 140 млн долларов.
В то же время, по данным мониторингового сайта Marine Traffic, яхты, связанные с двумя другими олигархами, которые еще не попали под санкции, также пришвартованы в Барселоне.
Сообщили, что судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, оно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов.
По данным Marine Traffic, яхта с 9 февраля и по 14 марта была в ремонте на барселонской верфи MB92.
Напомним
Российский миллиардер Роман Абрамович, который попал под санкции Великобритании, переместил свою яхту Solaris стоимостью почти 600 миллионов долларов в Черногорию, чтобы спасти ее от ареста.