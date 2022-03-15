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Іспанія заарештувала яхту російського олігарха Чемезова вартістю 140 млн доларів – ЗМІ

Іспанія заарештувала яхту російського олігарха Чемезова вартістю 140 млн доларів – ЗМІ

Київ • УНН

 • 197329 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Влада Іспанії тимчасово заарештувала яхту російського олігарха Сергія Чемезова, який очолює компанію "Ростех", а також є колишнім офіцером КДБ, передає УНН із посиланням на Reuters.

Цитата

"Сьогодні ми конфіскували яхту, яка належить одному з головних олігархів. Ми говоримо про яхту, вартість якої за нашими оцінками становить 140 мільйонів доларів. Буде більше", – заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Деталі

Як зазначили, пришвартована в Барселоні яхта має довжину 85 метрів і коштує 140 млн доларів.

Водночас, за даними моніторингового сайту Marine Traffic, яхти, пов'язані з двома іншими олігархами, які ще не потрапили під санкції, також пришвартовані в Барселоні.

Повідомили, що судно курсує під прапором Сент-Вінсента та Гренадін, його зареєстровано на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

За даними Marine Traffic, яхта з 9 лютого і до 14 березня була в ремонті на барселонській верфі MB92.

Нагадаємо

Російський мільярдер Роман Абрамович, який потрапив під санкції Великої Британії, перемістив свою яхту Solaris вартістю майже 600 мільйонів доларів до Чорногорії, щоб врятувати її від арешту.

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