Испания отправила в Украину новую партию генераторов

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"В пятницу мы отправили новую партию из 14 генераторов в связи с тем, что зима в Украине оказалась очень суровой и тяжелой", – заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

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Альбарес сказал, что Испания также направит 30 машин скорой помощи, а также полицейские подкрепления, чтобы помочь Украине расследовать военные преступления на ее территории.

Мадрид в прошлом месяце заявлял, что отправил первые пять генераторов в Украину.

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В пятницу Киев обратился к европейским союзникам за поддержкой, заявив, что почти половина энергетической инфраструктуры Украины вышла из строя и нуждается в ремонте.

В последние дни температура по всей Украине резко упала, в четверг выпал первый снег.