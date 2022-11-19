Испания отправила в Украину новую партию генераторов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В субботу Испания заявила, что отправила 14 новых электрогенераторов в Украину, где российские атаки на энергетическую инфраструктуру оставили многих без электричества и горячей воды с приближением зимы. Об этом пишет УНН ссылаясь на агентство AFP.
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"В пятницу мы отправили новую партию из 14 генераторов в связи с тем, что зима в Украине оказалась очень суровой и тяжелой", – заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.
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Альбарес сказал, что Испания также направит 30 машин скорой помощи, а также полицейские подкрепления, чтобы помочь Украине расследовать военные преступления на ее территории.
Мадрид в прошлом месяце заявлял, что отправил первые пять генераторов в Украину.
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В пятницу Киев обратился к европейским союзникам за поддержкой, заявив, что почти половина энергетической инфраструктуры Украины вышла из строя и нуждается в ремонте.
В последние дни температура по всей Украине резко упала, в четверг выпал первый снег.