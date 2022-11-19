Іспанія відправила в Україну нову партію генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У суботу Іспанія заявила, що відправила 14 нових електрогенераторів до України, де російські атаки на енергетичну інфраструктуру залишили багатьох без електрики і гарячої води з наближенням зими. Про це пише УНН посилаючись на агенство AFP.
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"У п'ятницю ми відправили нову партію з 14 генераторів у зв'язку з тим, що зима в Україні виявилася дуже суворою та важкою", - заявив міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес.
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Альбарес сказав, що Іспанія також спрямує 30 машин швидкої допомоги, а також поліцейські підкріплення, щоб допомогти Україні розслідувати військові злочини на її території.
Мадрид минулого місяця заявляв, що відправив перші п'ять генераторів в Україну.
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У п'ятницю Київ звернувся до європейських союзників за підтримкою, заявивши, що майже половина енергетичної інфраструктури України вийшла з ладу і потребує ремонту.
Останніми днями температура по всій Україні різко впала, у четвер випав перший сніг.