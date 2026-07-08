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"Испания - ужасный партнер": Трамп пригрозил стране из-за ее позиции в НАТО

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Испанию за недостаточное участие в НАТО. Он пригрозил прекратить торговые отношения со страной.

"Испания - ужасный партнер": Трамп пригрозил стране из-за ее позиции в НАТО

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Испанию за её позицию в НАТО и пригрозил прекращением торговых отношений с этой страной. Об этом он заявил на полях саммита НАТО, передаёт УНН.

Детали

По словам Трампа, Мадрид недостаточно участвует в деятельности Альянса.

Испания – ужасный партнёр по НАТО. Они не принимают достаточного участия и не платят должным образом. Я больше не хочу вести никакого бизнеса с Испанией. Прекратите любую торговлю с ними. Увидите, как быстро они вернутся

- сказал Трамп.

В то же время он отметил, что наибольшее недовольство у него вызывает именно позиция Испании, хотя замечания есть и к другим союзникам.

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