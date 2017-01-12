Испания усилит отряды НАТО в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Испания отправит в батальона НАТО, дислоцированных в Латвии триста солдат. Об этом в среду, 11 января, заявил министр обороны балтийской республики Раймондс Бергманис. По его данным, батальон Альянса под командованием Канады, таким образом, будет насчитывать 1100-1200 бойцов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Расстановка сил НАТО на восточных границах блока ожидается в ближайшее время. В Латвии отряды разместят на базе в Адажи. По предварительным данным, Рига инвестирует в инфраструктуру расположенного там военного полигона около семи миллионов евро.
Напомним, что решение о размещении батальонов на восточном фланге НАТО приняли на саммите Альянса в июле 2016 года. Батальоном Альянса в Литве будет командовать Германия, в Эстонии - Великобритания, в Польше - США, в Латвии - Канада.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал расширение присутствия блока не только на восточном фланге, но и в Черном море.