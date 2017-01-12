Іспанія посилить загони НАТО у Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Іспанія відправить до батальйону НАТО, дислокованому у Латвії, три сотні солдатів. Про це у середу, 11 січня, заявив міністр оборони балтійської республіки Раймондс Бергманіс. За його даними, батальйон Альянсу під командуванням Канади, таким чином, налічуватиме 1100-1200 бійців, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Розміщення сил НАТО на східних кордонах блоку очікується вже найближчим часом. У Латвії загони розмістять на базі в Адажі. За попередніми даними, Рига інвестує в інфраструктуру розташованого там військового полігону близько семи мільйонів євро.
Нагадаємо, що рішення про розміщення батальйонів на східному фланзі НАТО ухвалили на саміті Альянсу в липні 2016 року. Батальйоном Альянсу в Литві командуватиме Німеччина, в Естонії — Великобританія, в Польщі — США, в Латвії — Канада.
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував розширення присутності блоку не лише на східному фланзі, а й у Чорному морі.