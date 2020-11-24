Испания подготовила правила празднования Рождества и Нового года в условиях пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Испания стала первой страной в Евросоюзе, уже объявившей о деталях массированной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. И подготовившей план празднования зимних праздников в условиях пандемии, сообщает УНН со ссылкой на европейские СМИ.
Как сообщает euronews., глава кабмина страны Педро Санчес заявил, что у страны есть план, который включает организацию свыше 13 тысяч фельдшерских пунктов, где можно будет получить требуемую прививку: "Да, испанцы получат возможность сделать прививку в безопасных условиях. В течение этого года со всеми привходящими трудностями 14 миллионов человек получили вакцину против гриппа. Так что у нас есть ресурсы, чтобы организовать массовую вакцинацию и от коронавирусной инфекции тоже".
Испания, вторая по показателям уровня заболеваемости страна в Европе – 1,58 млн заболевших. Сейчас в стране действует шестимесячное чрезвычайное положение, включающее ряд ограничений в том числе и комендатский час.
Ограничения собрания до шести человек будут действовать и в канун Рождества. Будет сохранен комендантский час, однако 24 и 31 декабря это ограничение будет действовать с 1.00 до 6.00.