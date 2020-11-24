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Іспанія підготувала правила святкування Різдва та Нового року в умовах пандемії

Іспанія підготувала правила святкування Різдва та Нового року в умовах пандемії

Київ • УНН

 • 12219 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Іспанія стала першою країною в Євросоюзі, що вже оголосила про деталі масованої вакцинації населення від коронавирусной інфекції. І що підготувала план святкування зимових свят в умовах пандемії, повідомляє УНН з посиланням на європейські ЗМІ.

Як повідомляє euronews., глава кабміну країни Педро Санчес заявив, що у країни є план, який включає організацію понад 13 тисяч фельдшерських пунктів, де можна буде отримати необхідне щеплення: "Так, іспанці отримають можливість зробити щеплення в безпечних умовах. Протягом цього року з усіма привхідними труднощами 14 мільйонів осіб отримали вакцину проти грипу. Так що у нас є ресурси, щоб організувати масову вакцинацію і від коронавирусной інфекції теж".

Іспанія, друга за показниками рівня захворюваності країна в Європі - 1,58 млн хворих. Зараз в країні діє шестимісячний надзвичайний стан, що включає ряд обмежень в тому числі і комендантську годину.

Обмеження зібрання до шести осіб будуть діяти і в переддень Різдва. Буде збережено комендантську годину, однак 24 і 31 грудня це обмеження буде діяти з 1.00 до 6.00.

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