Исландские музыканты призывают "бойкотировать Евровидение"

Ассоциация композиторов и лириков Исландии (FTT), представляющая интересы артистов страны, призвала Исландию бойкотировать конкурс песни "Евровидение", если Израилю не запретят участвовать в нем. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Представители исландского общества авторов и композиторов (FTT) обратилось к общественному вещателю страны Ríkisútvarpið (RÚV) с просьбой отменить участие их страны в Евровидении-2024, которое состоится в мае в Мальме (Швеция). Они утверждают, что Израилю должно быть отказано в участии в конкурсе так же, как россии было отказано в участии в конкурсе 2023 года.

Мы все обязаны выступать против войны. У нас всегда есть выбор не ставить свое имя под такими вещами, независимо от того, являемся ли мы частными лицами или государственными учреждениями. Мы обязаны странам, которые действуют с применением военной силы, не разделять с ними события, которые всегда характеризуются радостью и оптимизмом - заявили FTT.

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В свою очередь RUV на запрос Sky News, сообщили, что в понедельник возле офиса планировалась демонстрация по поводу этой проблемы.

Справка

Израиль выступает на Евровидении уже 50 лет. В 2023 году его представляла певица Ноа Кирель, которая заняла третье место с 362 баллами (185 от зрителей и 177 от судей).

После победы на Евровидении 2018 Нетты Барзилай, Израиль провел собственное Евровидение, на котором выступила исландская группа Hatari, занявшая 10-е место в финале. Во время трансляции музыканты развернули за своим столом палестинские флаги, чем вызвали некоторый резонанс.

Напомним,

Финал национального отбора на Евровидение-2024 состоится 3 февраля. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

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