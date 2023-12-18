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Исландские музыканты призывают "бойкотировать Евровидение"

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 15:08  •  11834 просмотра

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Ассоциация композиторов и лириков Исландии призывает бойкотировать Евровидение 2024 года, если Израиль не будет исключен, подобно запрету России 2023 года. Они выступают за отказ от ассоциации со странами, которые применяют военную силу.

Ассоциация композиторов и лириков Исландии (FTT), представляющая интересы артистов страны, призвала Исландию бойкотировать конкурс песни "Евровидение", если Израилю не запретят участвовать в нем. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Представители исландского общества авторов и композиторов (FTT) обратилось к общественному вещателю страны Ríkisútvarpið (RÚV) с просьбой отменить участие их страны в Евровидении-2024, которое состоится в мае в Мальме (Швеция). Они утверждают, что Израилю должно быть отказано в участии в конкурсе так же, как россии было отказано в участии в конкурсе 2023 года.

Мы все обязаны выступать против войны. У нас всегда есть выбор не ставить свое имя под такими вещами, независимо от того, являемся ли мы частными лицами или государственными учреждениями. Мы обязаны странам, которые действуют с применением военной силы, не разделять с ними события, которые всегда характеризуются радостью и оптимизмом

 - заявили FTT.

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В свою очередь RUV на запрос Sky News, сообщили, что в понедельник возле офиса планировалась  демонстрация по поводу этой проблемы.

Справка

 Израиль выступает на Евровидении уже 50 лет. В 2023 году его представляла певица Ноа Кирель, которая заняла третье место с 362 баллами (185 от зрителей и 177 от судей).

После победы на Евровидении 2018 Нетты Барзилай, Израиль провел собственное Евровидение, на котором выступила исландская группа Hatari, занявшая 10-е место в финале. Во время трансляции музыканты развернули за своим столом палестинские флаги, чем вызвали некоторый резонанс.

Напомним,

Финал национального отбора на Евровидение-2024 состоится 3 февраля. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Культура
Ісландські музиканти закликають "бойкотувати Євробачення"
Icelandic musicians call to "boycott Eurovision"
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Исландские музыканты призывают "бойкотировать Евровидение"

Ассоциация композиторов и лириков Исландии призывает бойкотировать Евровидение 2024 года, если Израиль не будет исключен, подобно запрету России 2023 года. Они выступают за отказ от ассоциации со странами, которые применяют военную силу.

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