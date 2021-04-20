Исландия хочет усилить пограничный контроль
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Правительство Исландии планирует предложить усилить некоторые меры пограничного контроля с целью облегчения внутренних ограничений COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пассажирам, которые въезжают в Исландию из стран с высоким уровнем заражения (1000 заражений на 100 000 жителей) нужно пройти карантин, при этом власть может также запретить ненужные поездки в Исландию из этих стран.
Изменения вступят в силу с 22 апреля по 30 июня.
“Целью является создание условий, которые позволят снять как можно больше внутренних ограничений, несмотря на широкое распространение эпидемии за рубежом”, — говорится в сообщении правительства.
Добавим
По данным Worldometers, в Исландии зафиксировали 6,350 случаев, 29 человек умерли.