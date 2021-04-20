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Исландия хочет усилить пограничный контроль

Исландия хочет усилить пограничный контроль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Правительство Исландии планирует предложить усилить некоторые меры пограничного контроля с целью облегчения внутренних ограничений COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пассажирам, которые въезжают в Исландию из стран с высоким уровнем заражения (1000 заражений на 100 000 жителей) нужно пройти карантин, при этом власть может также запретить ненужные поездки в Исландию из этих стран.

Изменения вступят в силу с 22 апреля по 30 июня.

“Целью является создание условий, которые позволят снять как можно больше внутренних ограничений, несмотря на широкое распространение эпидемии за рубежом”, — говорится в сообщении правительства.

Добавим

По данным Worldometers, в Исландии зафиксировали 6,350 случаев, 29 человек умерли.

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