Ісландія хоче посилити прикордонний контроль

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Пасажирам, які в’їжджають в Ісландію з країн з високим рівнем зараження (1000 заражень на 100 000 жителів) потрібно буде пройти карантин, при цьому влада може також заборонити непотрібні поїздки до Ісландії з цих країн.

Зміни набудуть чинності з 22 квітня по 30 червня.

“Метою є створення умов, які дозволять зняти якомога більше внутрішніх обмежень, незважаючи на широке поширення епідемії за кордоном”, — йдеться у повідомленні уряду.

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За даними Worldometers, в Ісландії зафіксували 6,350 випадків, 29 осіб померли.