ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Искусственный интеллект как драйвер новой волны IT-профессий — ключевые инсайты с экспертного митапа FAVBET Tech

Киев • УНН

 • 840 просмотра

На IT Arena во Львове состоялся митап "AI-Ready Talents", где FAVBET Tech обсудил адаптацию украинского ИТ-рынка к искусственному интеллекту.

Искусственный интеллект как драйвер новой волны IT-профессий — ключевые инсайты с экспертного митапа FAVBET Tech
Фото: Favbet Tech

В рамках крупнейшего технологического события страны IT Arena во Львове, партнер конференции FAVBET Tech присоединился к экспертному митапу "AI-Ready Talents: How to Build the Next Generation of Tech Professionals for the AI Era".

Дискуссия была посвящена тому, как украинской IT-индустрии оперативно адаптировать рынок труда и систему образования к стремительному развитию искусственного интеллекта и сформировать пул специалистов, готовых работать с AI-технологиями.

Среди участников — разработчики, дата-саентисты, ML-инженеры, DevOps-специалисты и продуктовые техлиды. Среди спикеров — Артем Скрипник (FAVBET Tech), Максим Баланюк (Metinvest Digital), Александр Краковецкий (DevRain) и Илья Кабачинский (Scroll.media). Формат мероприятия был сфокусирован на практических решениях для профессионального роста в эпоху AI — в частности, на сочетании сильных hard skills и мышления AI-first.

Фото: Favbet Tech 
Фото: Favbet Tech 

"Искусственный интеллект уже сегодня стал реальностью IT-отрасли и в будущем радикально изменит каждую индустрию. Поэтому крайне важно создать благоприятную среду для развития талантов в этой сфере — это ключ к сохранению конкурентоспособности. В FAVBET Tech мы системно инвестируем в обучение команд и развитие внутренней экспертизы в области искусственного интеллекта. Однако фундаментальный успех отрасли зависит от синергии бизнеса, университетов и профессиональных сообществ. Необходима совместная разработка и внедрение образовательных программ, которые подготовят высококвалифицированных специалистов, способных эффективно отвечать на вызовы ближайших лет в сфере AI", — подчеркнул Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

В ходе митапа участники также обсудили появление новых ролей, таких как AI Product Engineer и AI Ops, а также интеграцию AI-инструментов в технологические стеки компаний. Затронули темы образовательных ресурсов и участия в open-source AI-проектах как способа профессионального развития.

В целом встреча стала эффективной площадкой для диалога между бизнесом и IT-сообществом о конкретных шагах, необходимых для подготовки отрасли к новой реальности, где искусственный интеллект играет центральную роль.

Фото: Favbet Tech 
Фото: Favbet Tech 

FAVBET Tech — украинская компания, входящая в топ-50 IT-компаний страны по числу специалистов по версии DOU. В 2025 году компания стала соинициатором AI-комитета Ассоциации "IT Ukraine", который объединяет ведущие технологические компании для разработки инновационных решений и формирования стратегии развития AI-сектора в Украине.

Лилия Подоляк

