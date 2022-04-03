Ирпень закрыли на выезд: будут проверять все машины – мэр

Детали

"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все машины, которые выезжают из Ирпеня. Также на улицах круглосуточно работает полиция - это и патрули, и взрывотехники", - сказал Маркушин.

По его словам, есть информация, что в селе Стоянка организован склад, где хранятся украденные у жителей вещи.