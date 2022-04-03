Ирпень закрыли на выезд: будут проверять все машины – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Ирпень закрыли на выезд. Решили проверять все машины, которые будут пытаться уехать. Об этом заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, информирует УНН.
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"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все машины, которые выезжают из Ирпеня. Также на улицах круглосуточно работает полиция - это и патрули, и взрывотехники", - сказал Маркушин.
По его словам, есть информация, что в селе Стоянка организован склад, где хранятся украденные у жителей вещи.