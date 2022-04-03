Ірпінь закрили на виїзд: перевірятимуть усі машини – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Ірпінь закрили на виїзд. Вирішили перевіряти усі машини, які намагатимуться виїхати. Про це заявив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, інформує УНН.
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"Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки", - сказав Маркушин.
За його словами, є інформація, що у селі Стоянка організовано склад, де зберігаються вкрадені у жителів речі.