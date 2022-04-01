Ирпень сегодня похож на город-призрак: спасатели показали кадры, что больше напоминают "декорацию к фильму ужасов"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Ирпень сегодня похож на город-призрак. Город, где до 24 февраля бурлила жизнь сейчас словно декорация к самому страшному фильму ужасов. Об этом сообщили в ГСЧС и показали кадры из разрушенного оккупантами города, передает УНН.
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"Не такими бы хотели видеть свои дома люди, которые бежали от российской армии, оставив все. Так же и наши ребята не хотели бы видеть свою пожарную часть такой разбитой и пустой", - указано в сообщении ГСЧС.
В то же время спасатели верят, что жизнь вернется в Ирпень, так же как и в другие города Украины, которые враг систематически и цинично уничтожает.
"Ну, а пока еще много работы - помочь тем, кто остался в разбитом городе и очистить улицы от взрывоопасных остатков военных действий", - резюмировали в ГСЧС.
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Дополнение
28 марта Ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил, что Ирпень в Киевской области был освобожден от рашистських захватчиков, но возвращаться в город жителям пока нельзя.