Ірпінь сьогодні схожий на місто-привид: рятувальники показали кадри, що більше нагадують "декорацію до фільму жахів"

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"Не такими б хотіли бачити свої домівки люди, які тікали від російської армії, залишивши усе. Так само і наші хлопці не хотіли б бачити свою пожежну частину такою розбитою і порожньою", - зазначено у повідомленні ДСНС.

У той же час рятувальники вірять, що життя повернеться до Ірпеня, так само як і до інших міст України, які ворог систематично і цинічно знищує.

"Ну, а поки ще багато роботи - допомогти тим, хто лишився у розбитому місті і очистити вулиці від вибухонебезпечних залишків воєнних дій", - резюмували у ДСНС.

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Доповнення

28 березня Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив, що Ірпінь у Київській області було звільнено від рашистських загарбників, але повертатися в місто жителям поки не можна.