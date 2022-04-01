Ірпінь сьогодні схожий на місто-привид: рятувальники показали кадри, що більше нагадують "декорацію до фільму жахів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Ірпінь сьогодні схожий на місто-привид. Місто, де до 24 лютого вирувало життя зараз наче декорація до найстрашнішого фільму жахів. Про це повідомили у ДСНС і показали кадри із зруйнованого окупантами міста, передає УНН.
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"Не такими б хотіли бачити свої домівки люди, які тікали від російської армії, залишивши усе. Так само і наші хлопці не хотіли б бачити свою пожежну частину такою розбитою і порожньою", - зазначено у повідомленні ДСНС.
У той же час рятувальники вірять, що життя повернеться до Ірпеня, так само як і до інших міст України, які ворог систематично і цинічно знищує.
"Ну, а поки ще багато роботи - допомогти тим, хто лишився у розбитому місті і очистити вулиці від вибухонебезпечних залишків воєнних дій", - резюмували у ДСНС.
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Доповнення
28 березня Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив, що Ірпінь у Київській області було звільнено від рашистських загарбників, але повертатися в місто жителям поки не можна.