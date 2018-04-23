Ирландец выиграл четверть миллиона евро в лотерею

Счастливчик приобрел лотерейный билет 18 апреля текущего года в магазине Eurospar, а 21 апреля он стал обладателем выигрыша размером в 284,9 тыс. евро.

“В далеком 1990 году наш магазин продал лотерейный билет, который принес покупателю очень крупный выигрыш. Спустя 28 лет наша торговая точка сделала богаче еще одного игрока. Весь персонал магазина рад, и празднует победу вместе с победителем”, — прокомментировал выигрыш ирландца владелец Eurospar Энтони Кернан.

Напомним, в Украине в этом году уже 9 человек стали миллионерами благодаря государственной лотерее “Лото-Забава”. Один из этих счастливчиков выиграл 3 млн благодаря лотерейному билету, купленному в интернете.