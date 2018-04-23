Ірландець виграв чверть мільйона євро в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Житель села Ньютаунканнінгем (Ірландія) виграв майже 285 тис. євро в лотерею, передає УНН з посиланням на Irish Examiner.
Щасливчик придбав лотерейний квиток 18 квітня поточного року в магазині Eurospar, а 21 квітня він став володарем виграшу розміром в 284,9 тис. євро.
“У далекому 1990 році наш магазин продав лотерейний квиток, який приніс покупцеві дуже великий виграш. Через 28 років наша торгова точка зробила багатшою ще одного гравця. Весь персонал магазину радіє і святкує перемогу разом з переможцем”, — прокоментував виграш ірландця власник Eurospar Ентоні Кернан.
Нагадаємо, в Україні в цьому році вже 9 людей стали мільйонерами завдяки державній лотереї “Лото-Забава”. Один з цих щасливчиків виграв 3 млн завдяки лотерейному квитку, купленому в інтернеті.