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Ирина Верещук поделилась планами работы гуманитарных коридоров на сегодня

Киев • УНН

 • 125316 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила о планах работы гуманитарных коридоров на сегодняшний день, передает УНН.

Ирина Верещук поделилась планами работы гуманитарных коридоров на сегодня

Всего согласовано 3 гуманитарных коридора.

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье люди смогут выехать на собственном автотранспорте.

Также, сейчас из Запорожья отправилось 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из города Бердянск.

"Вчера нам удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев. Несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора, мы решали вопрос их проезда в оперативном режиме. Большая благодарность нашим водителям и сотрудникам ГСЧС за смелость", - заявила Ирина Верещук.

Для мариупольцев работает бесплатная заправка в Бердянске по адресу: ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Запорожская область

Для города Мелитополь из города Запорожье автобусы и гуманитарная помощь уже выехали утром из Запорожья. Время прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. По прибытии в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС №10 по адресу: ул. Ивана Алексеева, 12.

Из города Энергодар в город Запорожье, в сопровождении машины ГСЧС, в 10 утра должна была отправиться колонна людей на частном транспорте. Место формирования колонны - напротив горсовета, ул. Курчатова, 14.

Также, в город Энергодар в сопровождении ГСЧС из города Запорожье отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

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