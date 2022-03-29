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Ірина Верещук поділилася планами роботи гуманітарних коридорів на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила про плани роботи гуманітарних коридорів на сьогоднішній день, передає УНН.

Ірина Верещук поділилася планами роботи гуманітарних коридорів на сьогодні

Усього погоджено 3 гуманітарних коридори.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя люди зможуть виїхати на власному автотранспорті.

Також, зараз із Запоріжжя вирушило 34 автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ.

"Вчора нам вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження з боку окупантів гуманітарного коридору, ми вирішували питання їх проїзду в оперативному режимі. Велика подяка нашим водіям і співробітникам ДСНС за сміливість", - заявила Ірина Верещук.

Для маріупольців працює безплатна заправка в Бердянську за адресою: вул. Мелітопольське шоссе, 87б.

Запорізька область

Для міста Мелітополь з міста Запоріжжя автобуси і гуманітарна допомога уже виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після прибуття до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС №10 за адресою: вул. Івана Алексєєва, 12.

З міста Енергодар до міста Запоріжжя, у супроводі машини ДСНС, о 10 ранку мала відправитися колона людей на приватному транспорті. Місце формування колони – навпроти міськради, вул. Курчатова, 14.

Також, до міста Енергодар в супроводі ДСНС із міста Запоріжжя відправилась колона вантажівок з гуманітарною допомогою.

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