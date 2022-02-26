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Ирина Верещук к Международному Красному Кресту: помогите вывозить тела погибших российских солдат из Украины в Россию

Киев • УНН

 • 422772 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась к Международному Красному Кресту, чтобы те помогли вывезти тела погибших российских солдат из Украины в Россию, сообщает УНН.

Цитата:

“Мы обращаемся к Международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы Международный Красный Крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов.

В РФ должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле.

Красный Крест, сделайте все от вас зависящее, чтобы решить эту гуманитарную проблему. Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужей было меньше. Другим способом их будут тысячи.

Победа будет за нами. Слава Украине!" - заявила Верещук.

Ранее вице-премьер обратилась к лидерам стран НАТО с требованием предоставить оружие и закрыть небо над Украиной.

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