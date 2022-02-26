Ірина Верещук до Міжнародного Червоного Хреста: допоможіть вивозити тіла загиблих російських солдатів з України до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук звернулася до Міжнародного Червоного Хреста, аби ті допомогли вивезти тіла загиблих російських солдатів з України до Росії, повідомляє УНН.
Цитата:
“Ми звертаємося до Міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб Міжнародний Червоний Хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів.
У РФ мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі.
Червоний Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми ще раз звертаємося до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі.
Перемога буде за нами. Слава Україні!” — заявила Верещук.
Раніше віце-прем’єрка звернулася до лідерів країн НАТО з вимогою надати зброю та закрити небо над Україною.