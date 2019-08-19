Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

По данным издания, судно вышло в море под иранским флагом в воскресенье около 23:00 по местному времени (00:00 понедельника по киевскому времени).

В Организации портов и судоходства Ирана в четверг сообщили, что танкер, ранее ходил под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 в Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов. Как ранее пояснил в Twitter посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад, с четверга, когда власть Гибралтара сообщили об освобождении судна, велась активная работа, нацеленная на выполнение всех необходимых портовых процедур и набор новой команды судна.

Власти Гибралтара (британской заморской территории) дважды объявили о том, что не могут больше задерживать судно по запросу США из-за разницы между режимом санкций в отношении Ирана, действующими в Евросоюзе и Соединенных Штатах.

Иран неоднократно выступал против задержания танкера с грузом сырой нефти и называл действия властей Великобритании и Гибралтара актом пиратства. Британский МИД в ответ на это назвал актом государственного пиратства и нарушением международного права задержания танкера Stena Impero, что шел под британским флагом в Ормузском проливе 19 июля.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил) сообщил о том, что задержал судно “в связи с нарушением международных правил”. Пока нет иранские, ни британские власти официально не заявляли о том, что освобождение Grace 1 может привести и к освобождению Stena Impero.