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Іранський танкер Grace 1 покинув Гібралтар

Іранський танкер Grace 1 покинув Гібралтар

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Іранський танкер Grace 1, затриманий 4 липня по запиту США за підозрою в порушенні режиму санкцій проти Сирії, покинув Гібралтар. Про це повідомила в неділю газета The Wall Street Journal, передає УНН.

За даними видання, судно вийшло в море під іранським прапором в неділю близько 23:00 за місцевим часом (00:00 понеділка за київським часом).

В Організації портів і судноплавства Ірану в четвер повідомили, що танкер, раніше ходив під прапором Панами, змінив назву з Grace 1 на Adrian Darya і попрямує в один із середземноморських портів. Як раніше пояснив в Twitter посол Ірану в Великої Британії Хамід Баідінежад, з четверга, коли влада Гібралтару повідомили про звільнення судна, велася активна робота, націлена на виконання всіх необхідних портових процедур і набір нової команди судна.

Влада Гібралтару (британської заморської території) двічі оголосили про те, що не можуть більше затримувати судно за запитом США через різницю між режимом санкцій щодо Ірану, діючими в Євросоюзі і Сполучених Штатах.

Іран неодноразово виступав проти затримання танкера з вантажем сирої нафти і називав дії влади Великої Британії і Гібралтару актом піратства. Британський МЗС на це назвав актом державного піратства і порушенням міжнародного права затримання танкера Stena Impero, що йшов під британським прапором  в Ормузькій протоці 19 липня.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини іранських збройних сил) повідомив про те, що затримав судно “в зв’язку з порушенням міжнародних правил”. Поки що ні іранські, ні британська влада офіційно не заявляли про те, що звільнення Grace 1 може привести і до звільнення Stena Impero.

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