Иран осуществил запуск крылатой ракеты с подводной лодки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. 2 мая Иран осуществил тестовый запуск крылатой ракеты с подводной лодки в Ормузском проливе, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Издание ссылается на собственные источники в среде американских чиновников.
“Иранская подводная лодка класса Yono выполнила пуск ракеты”, — говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечено, что вышеуказанный тип используется исключительно в Иране и Северной Корее.
Как сообщал УНН, Иран обвинил Саудовскую Аравию в попытках усилить напряженность в регионе, а также в проведении “деструктивной” политики в отношении Ирана.