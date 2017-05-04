Иран осуществил запуск крылатой ракеты с подводной лодки

Издание ссылается на собственные источники в среде американских чиновников.

“Иранская подводная лодка класса Yono выполнила пуск ракеты”, — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что вышеуказанный тип используется исключительно в Иране и Северной Корее.

Как сообщал УНН, Иран обвинил Саудовскую Аравию в попытках усилить напряженность в регионе, а также в проведении “деструктивной” политики в отношении Ирана.