Іран здійснив запуск крилатої ракети з підводного човна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. 2 травня Іран здійснив тестовий запуск крилатої ракети з підводного човна в Ормузькій протоці, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
Видання посилається на власні джерела в середовищі американських чиновників.
“Іранський підводний човен класу Yono виконав пуск ракети”, — йдеться в повідомленні.
Також у повідомленні зазначено, що вищевказаний тип використовується виключно в Ірані та Північній Кореї.
Як повідомляв УНН, Іран звинуватив Саудівську Аравію в спробах посилити напруженість у регіоні, а також у проведенні “деструктивної” політики щодо Ірану.