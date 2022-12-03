Иран запросил помощь рф для подавления протестов

Детали

Исламская Республика Иран запросила россию о помощи в пресечении протестов путем поставки оборудования и подготовки кадров для их подавления. Об этом в субботу, 3 декабря, передал информационный телеканал Iran International (II). Он опирается на засекреченные файлы, полученные хакерами и переданные каналу.

По данным II, документы свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из москвы для оценки ситуации внутри страны. В файлах есть свидетельства того, что рф прослушивает западные источники для оценки силы протестного движения.

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер 26 октября во время совместного брифинга с Джоном Кирби говорила, что москва может консультировать Тегеран, опираясь на свой опыт в подавлении демонстраций.

Напомним

Правозащитная группа заявила, что иранские силы безопасности открыли огонь по многотысячным протестующим, которые собрались в среду в родном городе Махси Амини, чтобы отметить 40 дней со дня ее смерти.