Иран запросил помощь рф для подавления протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. По данным канала Iran International, Тегеран запросил Москву о помощи в пресечении протестов путем поставки оборудования и подготовки кадров.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
Исламская Республика Иран запросила россию о помощи в пресечении протестов путем поставки оборудования и подготовки кадров для их подавления. Об этом в субботу, 3 декабря, передал информационный телеканал Iran International (II). Он опирается на засекреченные файлы, полученные хакерами и переданные каналу.
По данным II, документы свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из москвы для оценки ситуации внутри страны. В файлах есть свидетельства того, что рф прослушивает западные источники для оценки силы протестного движения.
Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер 26 октября во время совместного брифинга с Джоном Кирби говорила, что москва может консультировать Тегеран, опираясь на свой опыт в подавлении демонстраций.
Напомним
Правозащитная группа заявила, что иранские силы безопасности открыли огонь по многотысячным протестующим, которые собрались в среду в родном городе Махси Амини, чтобы отметить 40 дней со дня ее смерти.