Іран запросив допомогу росії для придушення протестів

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Ісламська Республіка Іран запросила росію про допомогу у припиненні протестів шляхом постачання обладнання та підготовки кадрів для їх придушення. Про це у суботу, 3 грудня, передав інформаційний телеканал Iran International (II). Він спирається на засекречені файли, отримані хакерами та передані каналу.

За даними II, документи свідчать, що Тегеран покладається інформацію з москви з метою оцінки ситуації у країні. У файлах є свідчення того, що росія прослуховує західні джерела для оцінки сили протестного руху.

Прес-секретар президента США Карін Жан-П'єр 26 жовтня під час спільного брифінгу з Джоном Кірбі говорила, що москва може консультувати Тегеран, спираючись на свій досвід у придушенні демонстрацій.

Нагадаємо

Правозахисна група заявила, що іранські сили безпеки відкрили вогонь по багатотисячним протестувальникам, які зібралися в середу в рідному місті Махсі Аміні, щоб відзначити 40 днів від дня її смерті.