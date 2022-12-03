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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Іран запросив допомогу росії для придушення протестів

Іран запросив допомогу росії для придушення протестів

Київ • УНН

 • 1246230 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. За даними каналу Iran International, Тегеран запросив москву про допомогу у припиненні протестів шляхом постачання обладнання та підготовки кадрів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Ісламська Республіка Іран запросила росію про допомогу у припиненні протестів шляхом постачання обладнання та підготовки кадрів для їх придушення. Про це у суботу, 3 грудня, передав інформаційний телеканал Iran International (II). Він спирається на засекречені файли, отримані хакерами та передані каналу.

За даними II, документи свідчать, що Тегеран покладається інформацію з москви з метою оцінки ситуації у країні. У файлах є свідчення того, що росія прослуховує західні джерела для оцінки сили протестного руху.

Прес-секретар президента США Карін Жан-П'єр 26 жовтня під час спільного брифінгу з Джоном Кірбі говорила, що москва може консультувати Тегеран, спираючись на свій досвід у придушенні демонстрацій.

Нагадаємо

Правозахисна група заявила, що іранські сили безпеки відкрили вогонь по багатотисячним протестувальникам, які зібралися в середу в рідному місті Махсі Аміні, щоб відзначити 40 днів від дня її смерті.

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