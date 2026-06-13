Иран запечатал хранилище урана и установил мины на фоне опасений относительно операции США - CNN

$44.9351.84
ukenru
16:15 • 1554 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
15:55 • 4084 просмотра
Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters
13:50 • 11810 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины
13 июня, 10:23 • 20468 просмотра
ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в КрымуVideo
13 июня, 09:17 • 24930 просмотра
США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT
12 июня, 18:12 • 32922 просмотра
МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов
12 июня, 17:39 • 53860 просмотра
ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии
Эксклюзив
12 июня, 16:54 • 40210 просмотра
Топливо по талонам, дефицит продуктов и проблемы с логистикой: что происходит в оккупированном Крыму
12 июня, 16:39 • 34910 просмотра
Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером
12 июня, 15:54 • 31312 просмотра
Суд избрал меры пресечения обвиняемым в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачам OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.6м/с
50%
747мм
Популярные новости
Тысячи антидроновых ракет Martlet уже направляются в Украину - Британия подтвердила передачу оружия13 июня, 07:04 • 12488 просмотра
Алжир строит газопровод в Европу на фоне отказа ЕС от российского газа - разведка13 июня, 07:26 • 9298 просмотра
Обстрелы рф Днепропетровщины 13 июня - есть погибший и 13 раненых, среди них ребенокPhoto13 июня, 09:08 • 5366 просмотра
В центре Днепра произошла стрельба и массовая драка - полиция начала следствиеVideo13 июня, 09:58 • 13937 просмотра
Кандидатка в мэры Кракова выбросила флаги Украины и ЕС в предвыборном видеороликеVideo11:07 • 10556 просмотра
публикации
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13:50 • 11810 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 27085 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 33856 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 46417 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12 июня, 12:09 • 48651 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Ирина Терех
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Херсонская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 27243 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 28812 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 36956 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 91874 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 76479 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

Иран запечатал хранилище урана и установил мины на фоне опасений относительно операции США - CNN

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Тегеран заминировал входы в хранилища и разрушил туннели с полутонной урана. Это произошло после заявлений Трампа о возможном захвате запасов военными США.

Иран запечатал хранилище урана и установил мины на фоне опасений относительно операции США - CNN

В последние недели Иран резко активизировал усилия по запечатыванию своего хранилища урана почти оружейного класса, намеренно разрушая туннели и устанавливая ловушки на входах с помощью мин, со ссылкой на пять источников, знакомых с американской разведывательной информацией, сообщает CNN, пишет УНН

Детали

Добраться до примерно полутонны высокообогащенного урана сейчас гораздо сложнее, опаснее и трудозатратнее, чем было всего месяц назад, когда президент США Дональд Трамп публично сигнализировал, что может приказать американским военным захватить его, сообщили источники.

Новые укрепления иранцев добавляют дополнительный уровень сложности к предложенной администрацией Трампа сделке с Тегераном по изъятию и уничтожению его урана, и этот шаг вызывает вопросы о том, кто возьмет на себя опасную задачу по его извлечению, пишет издание.

Даже для самих иранцев, по словам нескольких источников, извлечение обогащенного материала теперь будет сложным и опасным. Это потребует тяжелой землеройной техники и усилий по разминированию, что является сложным и рискованным.

Иран мог пополнить арсенал российскими ракетами во время восстановления запасов - Bloomberg13.06.26, 17:37 • 1750 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Техника
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран