Иран запечатал хранилище урана и установил мины на фоне опасений относительно операции США - CNN

В последние недели Иран резко активизировал усилия по запечатыванию своего хранилища урана почти оружейного класса, намеренно разрушая туннели и устанавливая ловушки на входах с помощью мин, со ссылкой на пять источников, знакомых с американской разведывательной информацией, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Добраться до примерно полутонны высокообогащенного урана сейчас гораздо сложнее, опаснее и трудозатратнее, чем было всего месяц назад, когда президент США Дональд Трамп публично сигнализировал, что может приказать американским военным захватить его, сообщили источники.

Новые укрепления иранцев добавляют дополнительный уровень сложности к предложенной администрацией Трампа сделке с Тегераном по изъятию и уничтожению его урана, и этот шаг вызывает вопросы о том, кто возьмет на себя опасную задачу по его извлечению, пишет издание.

Даже для самих иранцев, по словам нескольких источников, извлечение обогащенного материала теперь будет сложным и опасным. Это потребует тяжелой землеройной техники и усилий по разминированию, что является сложным и рискованным.

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