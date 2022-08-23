Иран проведет массовые военные учения боевых беспилотников

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"Точность и мощность оружия... возможности систем наведения и управления, а также боевые возможности беспилотников - это то, что будет проверено и оценено во время этих учений", - заявил заместитель координатора вооруженных сил адмирал Хабиболла Сайяри.

"Впервые проводятся совместные учения с беспилотниками на уровне четырех сил армии Исламской Республики Иран и общей базы противовоздушной обороны страны", - добавил Сайяри.

Детали

Подробностей о том, как долго будут продолжаться учения, не сообщается.

Иран начал разрабатывать беспилотники в 1980-х годах во время восьмилетней войны с Ираком.

"Это лишь часть беспилотного могущества… армии Ирана, которая выполняет разные разведывательно-наблюдательные и боевые задачи", - добавил Сайяри.

Обучение пройдет "от теплых вод Персидского залива и Оманского моря на юге до восточной, западной, северной и центральной частей страны", - сказал военный.

Дополнение

Армия Ирана представила свой первый дивизион кораблей и подлодок, способных нести вооруженные беспилотники, в июле, когда президент США Джо Байден совершал турне по Ближнему Востоку.

Соединенные Штаты и Израиль, заклятые враги Ирана, ранее обвиняли Тегеран в использовании беспилотников и ракет для нападения на американские силы и корабли, связанные с Израилем, в Персидском заливе.

В июле Вашингтон заявил, что Иран планирует поставить россии сотни беспилотников, чтобы помочь в войне с Украиной. Тегеран отверг это обвинение как "необоснованное".