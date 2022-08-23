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Іран проведе масові військові навчання бойових безпілотників

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Збройні сили Ірану в середу проведуть великомасштабні навчання безпілотників по всій країні за участю 150 безпілотних літальних апаратів, щоб продемонструвати свою "потужність", повідомляє Al Arabiya, передає УНН.

Іран проведе масові військові навчання бойових безпілотників

Цитата

"Точність і потужність зброї... можливості систем наведення та управління, а також бойові можливості безпілотників - це те, що буде перевірено та оцінено під час цих навчань", - заявив заступник координатора збройних сил адмірал Хабіболла Сайярі.

"Вперше проводяться спільні навчання з безпілотниками на рівні чотирьох сил армії Ісламської Республіки Іран та спільної бази протиповітряної оборони країни", - додав Сайярі.

Деталі

Подробиць про те, як довго триватимуть навчання, не повідомляється.

Іран почав розробляти безпілотники у 1980-х роках під час восьмирічної війни з Іраком.

"Це лише частина безпілотної могутності… армії Ірану, яка виконує різні розвідувально-спостережні та бойові завдання", - додав Сайярі.

Навчання пройдуть "від теплих вод Перської затоки та Оманського моря на півдні до східної, західної, північної та центральної частин країни", - сказав військовий.

Доповнення

Армія Ірану представила свій перший дивізіон кораблів та підводних човнів, здатних нести озброєні безпілотники, у липні, коли президент США Джо Байден здійснював турне Близьким Сходом.

Сполучені Штати та Ізраїль, закляті вороги Ірану, раніше звинувачували Тегеран у використанні безпілотників та ракет для нападу на американські сили та кораблі, пов'язані з Ізраїлем, у Перській затоці.

У липні Вашингтон заявив, що Іран планує поставити росії сотні безпілотників, щоб допомогти у війні з Україною. Тегеран відкинув це звинувачення як "необґрунтовані".

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