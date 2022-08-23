Іран проведе масові військові навчання бойових безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Збройні сили Ірану в середу проведуть великомасштабні навчання безпілотників по всій країні за участю 150 безпілотних літальних апаратів, щоб продемонструвати свою "потужність", повідомляє Al Arabiya, передає УНН.
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"Точність і потужність зброї... можливості систем наведення та управління, а також бойові можливості безпілотників - це те, що буде перевірено та оцінено під час цих навчань", - заявив заступник координатора збройних сил адмірал Хабіболла Сайярі.
"Вперше проводяться спільні навчання з безпілотниками на рівні чотирьох сил армії Ісламської Республіки Іран та спільної бази протиповітряної оборони країни", - додав Сайярі.
Деталі
Подробиць про те, як довго триватимуть навчання, не повідомляється.
Іран почав розробляти безпілотники у 1980-х роках під час восьмирічної війни з Іраком.
"Це лише частина безпілотної могутності… армії Ірану, яка виконує різні розвідувально-спостережні та бойові завдання", - додав Сайярі.
Навчання пройдуть "від теплих вод Перської затоки та Оманського моря на півдні до східної, західної, північної та центральної частин країни", - сказав військовий.
Доповнення
Армія Ірану представила свій перший дивізіон кораблів та підводних човнів, здатних нести озброєні безпілотники, у липні, коли президент США Джо Байден здійснював турне Близьким Сходом.
Сполучені Штати та Ізраїль, закляті вороги Ірану, раніше звинувачували Тегеран у використанні безпілотників та ракет для нападу на американські сили та кораблі, пов'язані з Ізраїлем, у Перській затоці.
У липні Вашингтон заявив, що Іран планує поставити росії сотні безпілотників, щоб допомогти у війні з Україною. Тегеран відкинув це звинувачення як "необґрунтовані".