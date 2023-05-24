Иран назначил посла в Саудовской Аравии после семилетнего перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Иран назначил посла в Саудовской Аравии, сообщили государственные СМИ в среду, через семь лет после того, как региональные соперники разорвали связи, информирует УНН.
Детали
Новый посол Алиреза Энайати ранее работал послом Ирана в Кувейте, помощником министра иностранных дел и генеральным директором по делам стран Персидского залива в министерстве иностранных дел, сообщает газета Iran Daily.
Официального подтверждения о назначении от МИД Исламской Республики не поступало.
Ранее
Две страны после многих лет разногласий 10 марта неожиданно подписали соглашение о примирении в Китае.
Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном в 2016 году после того, как её посольство в Тегеране и консульство в городе Мешхеде подверглись нападению во время протестов против казни в королевстве священнослужителя шиита Нимра аль-Нимра.
Два правительства провели несколько раундов диалога в Ираке и Омане, прежде чем подписать соглашение о примирении.
Они годами поддерживали противоборствующие стороны в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, прежде чем наладить отношения.
В Йемене Саудовская Аравия возглавила военную коалицию в поддержку международно признанного правительства, тогда как Иран поддержал повстанцев-хуситов, контролирующих столицу Сану и обширные районы на севере.