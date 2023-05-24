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19:26 • 44004 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102951 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106630 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106892 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101293 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93809 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110001 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131271 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170690 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Иран назначил посла в Саудовской Аравии после семилетнего перерыва

Иран назначил посла в Саудовской Аравии после семилетнего перерыва

Киев • УНН

 • 425575 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Иран назначил посла в Саудовской Аравии, сообщили государственные СМИ в среду, через семь лет после того, как региональные соперники разорвали связи, информирует УНН.

Детали

Новый посол Алиреза Энайати ранее работал послом Ирана в Кувейте, помощником министра иностранных дел и генеральным директором по делам стран Персидского залива в министерстве иностранных дел, сообщает газета Iran Daily.

Официального подтверждения о назначении от МИД Исламской Республики не поступало.

Ранее

Две страны после многих лет разногласий 10 марта неожиданно подписали соглашение о примирении в Китае.

Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном в 2016 году после того, как её посольство в Тегеране и консульство в городе Мешхеде подверглись нападению во время протестов против казни в королевстве священнослужителя шиита Нимра аль-Нимра.

Два правительства провели несколько раундов диалога в Ираке и Омане, прежде чем подписать соглашение о примирении.

Они годами поддерживали противоборствующие стороны в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, прежде чем наладить отношения.

В Йемене Саудовская Аравия возглавила военную коалицию в поддержку международно признанного правительства, тогда как Иран поддержал повстанцев-хуситов, контролирующих столицу Сану и обширные районы на севере.

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