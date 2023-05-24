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Іран призначив посла в Саудівській Аравії після семирічної перерви

Іран призначив посла в Саудівській Аравії після семирічної перерви

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Іран призначив посла в Саудівській Аравії, повідомили державні ЗМІ у середу, через сім років після того, як регіональні суперники розірвали зв'язки, інформує УНН.

Деталі

Новий посол Аліреза Енайаті раніше працював послом Ірану в Кувейті, помічником міністра закордонних справ та генеральним директором у справах країн Перської затоки у міністерстві закордонних справ, повідомляє газета Iran Daily.

Офіційного підтвердження про призначення від МЗС Ісламської Республіки не надходило.

Раніше

Дві країни після багатьох років розбіжностей 10 березня несподівано підписали угоду про примирення у Китаї.

Саудівська Аравія розірвала відносини з Іраном у 2016 році після того, як її посольство в Тегерані і консульство в місті Мешхеді зазнали нападу під час протестів проти страти в королівстві священнослужителя шиїта Німра аль-Німра.

Два уряди провели кілька раундів діалогу в Іраку та Омані, перш ніж підписати угоду про примирення.

Вони роками підтримували протиборчі сторони у зонах конфліктів на Близькому Сході, перш ніж налагодити стосунки.

У Ємені Саудівська Аравія очолила військову коаліцію на підтримку міжнародно визнаного уряду, тоді як Іран підтримав повстанців-хуситів, які контролюють столицю Сану та великі райони на півночі.

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