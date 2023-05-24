Іран призначив посла в Саудівській Аравії після семирічної перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Іран призначив посла в Саудівській Аравії, повідомили державні ЗМІ у середу, через сім років після того, як регіональні суперники розірвали зв'язки, інформує УНН.
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Новий посол Аліреза Енайаті раніше працював послом Ірану в Кувейті, помічником міністра закордонних справ та генеральним директором у справах країн Перської затоки у міністерстві закордонних справ, повідомляє газета Iran Daily.
Офіційного підтвердження про призначення від МЗС Ісламської Республіки не надходило.
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Дві країни після багатьох років розбіжностей 10 березня несподівано підписали угоду про примирення у Китаї.
Саудівська Аравія розірвала відносини з Іраном у 2016 році після того, як її посольство в Тегерані і консульство в місті Мешхеді зазнали нападу під час протестів проти страти в королівстві священнослужителя шиїта Німра аль-Німра.
Два уряди провели кілька раундів діалогу в Іраку та Омані, перш ніж підписати угоду про примирення.
Вони роками підтримували протиборчі сторони у зонах конфліктів на Близькому Сході, перш ніж налагодити стосунки.
У Ємені Саудівська Аравія очолила військову коаліцію на підтримку міжнародно визнаного уряду, тоді як Іран підтримав повстанців-хуситів, які контролюють столицю Сану та великі райони на півночі.