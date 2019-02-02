Иран представил новую крылатую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Иран представил новую крылатую ракету "Ховейзе" дальнего радиуса действия (1350 километров). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
В церемонии презентации новой ракеты принял участие министр обороны Ирана Амир Хатами.
Хатами сообщил, что ракета является полностью иранской разработкой, может лететь на малых высотах и обладает высокой точностью.
Напомним, директор Роскосмоса решил раскритиковать главу МИД Польши из-за слов о ядерных ракетах.
Напоминаем, Великобритании следует содействовать возвращению Соединенных Штатов к участию в переговорах по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).