Иран представил новую крылатую ракету

В церемонии презентации новой ракеты принял участие министр обороны Ирана Амир Хатами.

Хатами сообщил, что ракета является полностью иранской разработкой, может лететь на малых высотах и обладает высокой точностью.



Напомним, директор Роскосмоса решил раскритиковать главу МИД Польши из-за слов о ядерных ракетах.



Напоминаем, Великобритании следует содействовать возвращению Соединенных Штатов к участию в переговорах по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).