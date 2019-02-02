Іран представив нову крилату ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Іран представив нову крилату ракету "Ховейзе" дальнього радіусу дії (1350 кілометрів). Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
У церемонії презентації нової ракети взяв участь міністр оборони Ірану Амір Хатамі.
Хатамі повідомив, що ракета є повністю іранської розробкою, може летіти на малих висотах і має високу точність.
Нагадаємо, директор Роскосмоса вирішив розкритикувати главу МЗС Польщі через слів про ядерні ракети .
Нагадуємо, Великій Британії слід сприяти поверненню Сполучених Штатів до участі в переговорах щодо дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).