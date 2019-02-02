Іран представив нову крилату ракету

У церемонії презентації нової ракети взяв участь міністр оборони Ірану Амір Хатамі.

Хатамі повідомив, що ракета є повністю іранської розробкою, може летіти на малих висотах і має високу точність.



Нагадаємо, директор Роскосмоса вирішив розкритикувати главу МЗС Польщі через слів про ядерні ракети .



Нагадуємо, Великій Британії слід сприяти поверненню Сполучених Штатів до участі в переговорах щодо дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).