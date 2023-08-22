Иран представил новый беспилотник "Mohajer-10"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня по случаю Дня оборонной промышленности Ирана на выставке достижений был представлен новый беспилотник «Mohajer-10», передает УНН со ссылкой на MNA.
Детали
БпЛА Mohajer-10, способный совершать 24 часа непрерывного полета на высоте более 7 километров и радиусом действия 2 километра, был представлен в присутствии президента Ирана Эбрагима Раиси, посетившего выставку последних достижений оборонной промышленности страны.
Максимальная топливная емкость БпЛА Mohajer-10 составляет 450 литров, а максимальный вес его груза – 300 кг.
Максимальная скорость беспилотника составляет 210 километров в час, он может нести все виды боеприпасов и бомб, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, в конце июля иранский Корпус стражей исламской революции представил модернизированную версию беспилотника Shahid-149 Gaza. Беспилотник презентовали на авиабазе Мартыр Карими в городе Кашан. В отчетах утверждается, что беспилотник оснащен новой системой шасси и узлом подвески.
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