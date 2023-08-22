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Іран представив новий безпілотник "Mohajer-10"

Іран представив новий безпілотник "Mohajer-10"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні з нагоди Дня оборонної промисловості Ірану на виставці досягнень був представлений новий безпілотник «Mohajer-10», передає УНН з посиланням на MNA.

Деталі

БпЛА Mohajer-10, здатний здійснювати 24 години безперервного польоту на висоті понад 7 кілометрів і радіусом дії 2 кілометри, був представлений у присутності президента Ірану Ебрагіма Раїсі, який відвідав виставку останніх досягнень оборонної промисловості країни.

Максимальна паливна ємність БпЛА Mohajer-10 становить 450 літрів, а максимальна вага його вантажу – 300 кг.

Максимальна швидкість безпілотника становить 210 кілометрів на годину, він може нести всі види боєприпасів і бомб, а також оснащений системами радіоелектронної боротьби та розвідки.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, наприкінці липня іранський Корпус вартових ісламської революції представив модернізовану версію безпілотника Shahid-149 Gaza. Безпілотник презентували на авіабазі Мартир Карімі у місті Кашан. У звітах стверджується, що безпілотник оснащений новою системою шасі та вузлом підвіски.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія та Іран посилили військову співпрацю у сфері виготовлення БПЛА – The Washington Post

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