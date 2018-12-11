Иран подтвердил ракетные испытания, разозлившие США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Иран подтвердил недавнее испытание баллистических ракет, которое было осуждено Соединенными Штатами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Washington Post.
Во вторник, как сообщается, командующий военно-космических войск КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что протест американцев "указывает на то, что испытание было для них очень важным".
США, как отмечается, воспользовались ракетным испытанием, чтобы призвать европейские страны последовать его примеру относительно возобновления действия жестких санкций в отношении Ирана.
В соответствии с ядерным соглашением 2015 года Ирану было рекомендовано прекратить испытания баллистических ракет, но соглашение не запрещает такие испытания.
Президент Дональд Трамп вывел США из исторического соглашения в мае, несмотря на соблюдение его Ираном. Европейские страны работают над тем, чтобы спасти соглашение, которое ограничивает Иран относительно обогащения урана.
Напомним, США направили атомный авианосец в Персидский залив для демонстрации силы Ирану.